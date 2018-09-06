В Кудымкаре сезон дорожного ремонта завершается скандалом
В Кудымкаре сезон дорожного ремонта завершается скандалом - подрядчик не уложился в сроки даже близко. Далеко не в первый раз. Однако контракт не потерял. Почему?
По таким ямам только на "Газели" проезжать. И то риск зацепиться бампером или днищем велик. А ведь улица Конституции - центральная в Кудымкаре. И вроде бы асфальт, но ездить по нему вредно для состояния машины.
Такая же беда на улице Карла Маркса. По факту ямы, а должен лежать свежий, новый асфальт. Подрядчик - пермская компания «Мегалит» - по договору обязан был выполнить работу до конца нынешнего лета.
Как водители не ездят по отремонтированным дорогам, так и пешеходы не ходят по новым тротуарам, которых должны были сделать в Кудымкаре более километра. Работы также должны были быть выполнены до 31 августа.
В итоге ни техники, ни рабочих. На ремонт было выделено четыре с половиной миллиона рублей. По телефону директор «Мегалита» даёт понять, что у него не то, что на работы, на разговор времени нет.
Директор ООО «Мегалит»: "Все вопросы к заказчику, пожалуйста, ладно? Мне вообще неудобно, я по трассе еду".
И у заказчика - городской администрации - тоже вопросы к подрядчику, ведь в прошлом году ситуация была как под копирку. «Мегалит» ремонтировал центральные улицы, сдать работы должен был к концу лета. В итоге вовремя сняли только старый асфальт, а новый положили только в октябре, когда шли дожди.
Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации города Кудымкара: "На сегодняшний день подрядная организация к работам не приступала. В связи с чем заказчиком, отделом капитального строительства города Кудымкара, готовится претензия к руководителю подрядной организации за неисполнение обязательств по контракту".
Теперь «Мегалит» за просрочку ждут пени. Разрывать договор не будут, ведь поиски нового подрядчика займут много времени, а сделать дороги нужно в этом году. А до сезона дождей недалеко...
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