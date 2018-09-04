Сейвинская школа-долгострой приняла первых учеников

Новый корпус Сейвинской школы (Гайнский район) принял своих первых учеников. Школа прошла приемку без замечаний. Единственная школа в поселке Сейва была 1965 года постройки и находилось в предаварийном состоянии. В деревянном здании не было ни канализации, ни водопровода. Для того, чтобы сделать процесс обучения детей из поселка безопасным и комфортным, местными властями было принято решение о строительстве нового здания школы. Строительные работы были начаты в 2009 году, завершить работы удалось только в апреле 2018 года. Здание рассчитано на 120 детей и соответствует всем современным требованиям. В новых классах будут проводиться как образовательные мероприятия, так и занятия в кружках. По словам министра Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова, новая школа – долгожданная для детей, их родителей, педагогов и всех жителей поселка. «Многолетнее строительство Сейвинской школы завершилось. В августе текущего года школа получила лицензию. Учебный год детишки начали в новой школе.