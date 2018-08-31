В Кудымкаре повторяется проблемная ситуация с ремонтом дорог. Один из подрядчиков - пермская компания "Мегалит", которая выиграла торги на проведение ремонта дорог по улицам Карла Маркса и Конституции, до 31 августа должна была сдать сразу оба объекта, но к работам еще не приступала. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей, и как сообщают в администрации города, контракты были заключены еще в мае-июне. Кроме ремонта улиц за "Мегалитом" числится городская площадь. Работу на ней подрядчик не завершил до сих пор.