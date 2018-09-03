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В Коми-Пермяцком округе за парты сели 1633 первоклассника

первоклассники

В Коми-Пермяцком округе 1633 первоклассника сядет за парты в этом году, а всего школы Пармы примут 13,5 тысяч детей. Самым долгожданным событием этого дня станет открытие школы в поселке Сейва Гайнского района. Здание строили с 2010 года. И вот сегодня районные власти при активной поддержке краевой администрации наконец-то сдержали обещание. 


Оксана Сазонова, заместитель начальника Управления образования администрации Кудымкара: "Дорогие друзья, поздравляю вас с началом нового учебного года. В первую очередь очень хотелось бы поздравить тех, кто сегодня впервые садится за школьные парты. Дорогие ребята, в вашей жизни начинается новый очень важный этап. Вас ждет увлекательное путешествие в Страну знаний, прекрасную, бескрайнюю, открывающую перед вами огромные перспективы. В стенах школы вы обретете много друзей, и эта дружба останется с вами на долгие годы. Хочу поздравить выпускников, которые в этом году заканчивают школу. Желаю вам успехов в предстоящей итоговой аттестации. Думаю, что ваши результаты будут не хуже, чем результаты предыдущих лет. Качественное образование, которое получают наши дети, зависит во многом от профессионализма и упорного труда учителя. Дорогие педагоги, с Днем знаний! Отличного настроения в новом учебном году, интересной и плодотворной работы, творческих успехов!".


Опубликовано: 03.09.2018 в 14:00 в рубрике - Новости

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