«Стой! Стрелять буду!»: Как в Кочевском районе ловили пьяного лихача
Погоня, достойная типичного голливудского боевика, развернулась ночью в Кочевском районе . Сотрудник ГИБДД заметил ВАЗ, стоящий на зебре, подошел, чтобы выписать штраф. Однако нарушить разговаривать не захотел и сразу надавил на газ. Погоня началась на асфальте, а после водитель ВАЗа съехал на сельские дороги. На требование инспектора остановиться не реагировал, тогда сотрудникам правопорядка пришлось применить оружие. Сначала 4 предупредительных выстрела инспектор сделал в воздух, еще 4 по колесам, три из которых достигли цели. После ВАЗ съехал в кювет и был задержан. За рулем оказался 23-летний пьяный водитель. Теперь ему грозит реальный срок.
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