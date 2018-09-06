Кудымкар готовится к отопительному сезону
Кудымкар готовится к отопительному сезону. Работы проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками - сообщает пресс-служба городской администрации. На сегодняшний день завершаются работы по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, котельного оборудования и систем теплоснабжения. Проведена ревизия более 25 км теплосетей, заменено 700 м ветхих тепловых сетей, осуществляется закупка резервных запасов топлива на зимний период. Все объекты социального значения города полностью готовы к отопительному сезону. Паспорта готовности выданы в 206 многоквартирным домам из 261. Дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии на сегодняшний день составляет более 13 млн. рублей, из которых задолженность населения - более 9 млн. руб., бюджетные и другие организации задолжали тепловикам 3,8 млн. руб.
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