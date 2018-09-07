ДТП на «встречке»

Серьезное ДТП случилось недалеко от Кудымкара. Эти кадры сделали очевидцы. Водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате фура вылетела на обочину и перевернулась. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля 1997-го года рождения, сейчас он с травмами различной степени тяжести находится в больнице. Автомобиль ремонту не подлежит.