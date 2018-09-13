Осторожно: Труднодоступная медицина

В селе Белоево в Кудымкарском районе состоялся сход жителей. Более 200 человек пришли обсудить проблемы в медицине. В конце августа закрыли местный круглосуточный стационар для детей. Их сейчас насчитывается здесь 800. Теперь - случись что - маленьких пациентов придется везти в клинику за 20 километров. Кроме того, в окружной больнице, как говорят, на прием к врачу из-за очередей просто не попасть.

Мария Хирёва, жительница села Белоево: "Нас там по факту не принимают. Много лестных слов говорят, что нас и возить будут и это только по документам, а по факту ничего этого не сделается".

В итоге представители краевого Министерства здравоохранения заявили, что круглосуточный стационар для детей все равно будет ликвидирован. Для работы здесь не могут найти врачей. Взамен в Белоево оставят дневные койки и дежурного педиатра. В окружной больнице пообещали навести порядок.

Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения Пермского края по организации медицинской помощи взрослому и детскому населению: "Жалобы со стороны жителей села Белоево проработаем, не одна не останется незамеченной".