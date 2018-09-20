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← Вести Кудымкар 19.09.2018

Ремонт дорог по-кудымкарски

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дождь

В администрации Кудымкара прокомментировали любительское видео ночных дорожных работ. На кадрах запечатлен процесс укладки асфальта ночью в дождь. Ни о каких продвинутых технологиях речь здесь не идет, уверены чиновники.


Опубликовано: 20.09.2018 в 17:24 в рубрике - Новости

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