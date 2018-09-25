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Доверяй, да проверяй

приставы

В Кудымкаре бухгалтер нарушила законодательство об исполнительном производстве и была оштрафована. 


Ксения Полыгалова, специалист по взаимодействоию со СМИ УФССП России по Пермскому краю: "В г. Кудымкаре Пермского края судебные приставы оштрафовали бухгалтера, нарушившего законодательство об исполнительном производстве. В отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 36-летней гражданки материального ущерба в размере более 333 тысяч рублей в пользу МКУ "Белоевская центральная районная библиотека Ф.Ф. Павленкова". В рамках исполнительного производства установлено, что должница является сотрудником той самой библиотеки, в пользу которой обязана выплатить материальный ущерб. В соответствии с действущим законодательством судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и направил по месту трудоустройства гражданки. Согласно постановлению, удержания необходимо было производить ежемесячно в размере 50% от получаемого дохода. Необходимо отметить, что исполнительные документы, направленные в адрес работодателей в отношении работающих у них должников, без контроля не остаются: судебными приставами регулярно проводятся проверки их исполнения, которые могут осуществляться как по собственной инициативе судебного пристава-исполнителя, так и по заявлению взыскателя. В ходе проверок судебный пристав изучает финансовые документы, касающиеся начисления и выплаты заработной платы должнику, а также платежные документы о перечислении взысканных денежных средств. При проверке бухгалтерии учреждения установлено, что в период с января по апрель 2018 года удержания задолженности из заработка должницы не производились, в связи с чем в отношении бухгалтера библиотеки составлен административный протокол по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя. Должностное лицо вину в совершении административного правонарушения признало, пояснив, что причиной послужила излишняя доверчивость. Должница обещала самостоятельно погашать задолженность в пределах суммы, установленной судебным приставом, однако слова своего не сдержала. Теперь бухгалтер обязана выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей".


Опубликовано: 25.09.2018 в 12:40 в рубрике - Новости

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