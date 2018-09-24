Как коми-пермяки красили одежду ягодами
Это не проба салфетки на вкус. А самое настоящее окрашивание ткани. У коми пермяков издревле такой способ называется «оттиск зубами». Лист березы оккуратно заворачивают в полотно и после покусывают. В итоге получается узор.
В этнокультурном центре Кудымкара показали все виды окраса ткани, которые раньше использовали коми-пермяки. Один из самых распространенных и по сей день - набойка. Секрет этого искусства довольно прост: на специальную доску - Манеру - с рельефными узорами наносят краску, а после вдавливают в ткань. Такими элементами украшали сарафаны, юбки, фартуки, скатерти.
Сложнее было окрасить одежду целиком. У коми-пермяков для получения насыщенных цветов существовало два способа крашения ткани - холодный и горячий. На некоторые способы тратилось по нескольку дней, на некоторые по нескольку часов. К примеру, темно-синий цвет получается после крашения черникой. Этот способ был распространен на севере округа, богатом ягодами. В корыто насыпали слой ягод и сверху клали ткань. А после дети ногами выдавливали ягодный сок. Таким образом получали темные цвета. Причем со временем, после стирок, яркость красок сохранялась.
Мария Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра: "Раньше это было наверно дешево красить, ягод было много. Сейчас это дороговато, литр черники в этом году стоил 200 рублей".
Горячий способ крашения - к примеру, в кипяток закладывали крапиву и одежду. После ставили на огонь. В итоге получались светлые тона. Конечно, в современном мире так ткань уже не красят. И только в глубинке можно встретить мастериц, владеющих таким ремеслом.
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