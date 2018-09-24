Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 21.08.2018

Как коми-пермяки красили одежду ягодами

Смотреть

материя

Это не проба салфетки на вкус. А самое настоящее окрашивание ткани. У коми пермяков издревле такой способ называется «оттиск зубами». Лист березы оккуратно заворачивают в полотно и после покусывают. В итоге получается узор.

В этнокультурном центре Кудымкара показали все виды окраса ткани, которые раньше использовали коми-пермяки. Один из самых распространенных и по сей день  - набойка. Секрет этого искусства довольно прост: на специальную доску - Манеру - с рельефными узорами наносят краску, а после вдавливают в ткань. Такими элементами  украшали сарафаны, юбки, фартуки, скатерти.

Сложнее было окрасить одежду целиком. У коми-пермяков для получения насыщенных цветов существовало два способа крашения ткани - холодный и горячий. На некоторые способы тратилось по нескольку дней, на некоторые по нескольку часов. К примеру, темно-синий цвет получается после крашения черникой. Этот способ был распространен на севере округа, богатом ягодами. В корыто насыпали слой ягод и  сверху клали ткань. А после дети ногами выдавливали ягодный сок. Таким образом получали темные цвета. Причем со временем, после стирок, яркость красок сохранялась.

Мария Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра: "Раньше это было наверно дешево красить, ягод было много. Сейчас это дороговато, литр черники в этом году стоил 200 рублей".

Горячий способ крашения - к примеру, в кипяток закладывали крапиву и одежду. После ставили на огонь. В итоге получались светлые тона. Конечно, в современном мире так ткань уже не красят. И только в глубинке можно встретить мастериц, владеющих таким ремеслом.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 24.09.2018 в 17:03 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 21.08.2018

Вести Кудымкар 20.09.2018

Ремонт дорог по-кудымкарски

Вести Кудымкар 19.09.2018

В Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло Иньвы

Вести Кудымкар 18.09.2018

Вести Кудымкар 17.09.2018

Большой дороге – большой фестиваль

Вести Кудымкар 14.09.2018

К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 21.08.2018

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru