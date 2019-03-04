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← Вести Кудымкар 28.02.2019

Канал «Россия» меняет сетку национального вещания

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сетку поменяли

Язык неотделим от культуры, телезритель Коми-Пермяцкого округа всегда запрашивал  побольше программ на родном языке. С этой недели канал "Россия" меняет сетку национального вещания. Целый час получит кудымкарская редакция. Все программы по пятницам с 9 до 10 утра будут выходить для жителей округа исключительно на коми-пермяцком языке.

Надежда Пушкина, заместитель директора, руководитель ТО филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре: «Национальный час, который отведен для нашего эфира, будет состоять из двух частей - это информационная программа "Вести-Кудымкар" и тематическая программа, в которых мы будем освещать все события, происходящие как в г. Кудымкаре так и на территории всего Коми-Пермяцкого округа".

О новостях округа теперь можно будет узнать из общекраевых выпусков программы "Вести-Пермь". Самые заметные из них кудымкарские журналисты на национальном языке раскроют в итоговом часе в пятницу.

Татьяна Канюкова, корреспондент ТО филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре: «У нас меньше работы не стало и не станет. Может быть только больше времени будем уделять национальной тематике».

Кроме того что каждую пятницу на телеканале "Россия1" в 9 часов утра будут идти новости на коми-пермяцком языке, так же абсолютно все выпуски можно будет найти в интернете.

На сайте "Т7-информ" в разделе Кудымкар будет выкладываться вся оперативная информация, касающаяся жизни округа. Кроме того в социальной сети В Контакте есть и будет официальная группа "Вести-Кудымкар".

Изменения сетки национального вещания произошло по всей стране. Вот и в соседней Коми-Республике перешли на новую схему, примерно так же распределив наполнение полученного эфирного часа. 

 

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 04.03.2019 в 17:55 в рубрике - Новости

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