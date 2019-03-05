В округе объявлен конкурс этнокультурных проектов
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа объявляет конкурс этнокультурных проектов. Заявка и документы на участие в конкурсе направляются в Министерство в электронном виде на e-mail: firsovasv@permkrai.ru и представляются на бумажном носителе до 3 апреля.
Участникам предложены следующие номинации: «Развитие, популяризация и расширение сферы функционирования коми-пермяцкого языка», «Сохранение преемственности в сфере этнокультуры в молодежной среде», «Укрепление межнационального и межрегионального сотрудничества».
В Конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Коми округа. Призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей.
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