В округе объявлен конкурс этнокультурных проектов

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа объявляет конкурс этнокультурных проектов. Заявка и документы на участие в конкурсе направляются в Министерство в электронном виде на e-mail: firsovasv@permkrai.ru и представляются на бумажном носителе до 3 апреля.

Участникам предложены следующие номинации: «Развитие, популяризация и расширение сферы функционирования коми-пермяцкого языка», «Сохранение преемственности в сфере этнокультуры в молодежной среде», «Укрепление межнационального и межрегионального сотрудничества».

В Конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Коми округа. Призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей.