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Вынесен приговор по делу о смерти годовалого мальчика

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приговор

В Кудымкаре вынесен приговор по делу о смерти годовалого мальчика в реанимации окружной больницы. Больницу обязали выплатить 800 тысяч рублей матери ребенка. Но виновными в гибели малыша признали фельдшера скорой помощи и врача Ошибской больницы. Обе женщины не придали значения недомоганию маленького пациента и вовремя не доставили его в реанимацию. В итоге было упущено время, мальчик погиб. Банальная ОРВИ успела дать фатальное осложнение. Фельдшеру и врачу обвинение запрашивало условное наказание, но судья назначил реальное. В течение года им запрещено покидать пределы Кудымкарского района, менять место жительства и выходить из дома с 23.00 вечера до 6.00 утра. Весь этот год работать в медицине им также не позволяется.

Анна Курганова, мама погибшего Родиона Курганова: "Это мой ребенок, конечно, никого никогда не прощу. Я и себя не прощу за свои ошибки, которые тоже совершила".


Опубликовано: 06.03.2019 в 09:45 в рубрике - Новости

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