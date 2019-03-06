«Снежный десант» добрался до Кудымкара
Уборкой снега в прикамской глубинке занялись волонтеры, но это лишь один из пунктов богатой повестки всероссийской акции "Снежный десант" , которая стартовала в Пермском крае1 марта , сегодня добровольные помощники добрались до Кудымкара.
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