В Кочевском районе рухнуло здание школьного спортзала

В поселке Усть-Силайка Кочевского района Коми-Пермяцкого округа практически полностью рухнуло здание школьного спортзала. Заложили его в 2017-м, прошлым летом работы приостановили из-за спора вокруг проекта. Так что во время ЧП рабочих на объекте не было, школьников тоже. На месте работает полиция и сотрудники прокуратуры. Общая стоимость объекта 10 миллионов рублей, 6 из которых уже передано подрядчику. Более половины проведенных работ приняты комиссией. Так что в надзорном ведомстве пока затрудняются назвать виновного.

Евгений Вековшинин, прокурор Кочёвского района: "По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, как администрации района, так и организации, осуществляющей технический контроль при производстве работ".