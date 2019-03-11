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В Кочевском районе рухнуло здание школьного спортзала

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рухнуло

В поселке Усть-Силайка Кочевского района Коми-Пермяцкого округа практически полностью рухнуло здание школьного спортзала. Заложили его в 2017-м, прошлым летом работы приостановили из-за спора вокруг проекта. Так что во время ЧП рабочих на объекте не было, школьников тоже. На месте работает полиция и сотрудники прокуратуры. Общая стоимость объекта 10 миллионов рублей, 6 из которых уже передано подрядчику. Более половины проведенных работ приняты комиссией. Так что в надзорном ведомстве пока затрудняются назвать виновного.

рухнуло

Евгений Вековшинин, прокурор Кочёвского района: "По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, как администрации района, так и организации, осуществляющей технический контроль при производстве работ".


Опубликовано: 11.03.2019 в 10:25 в рубрике - Новости

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