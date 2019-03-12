Жители Кудымкара жалуются на скользкие тротуары
Из-за перепадов температуры на улице и плохой уборки снега опасная ситуация сейчас сложилась по всему Прикамью. Гололед на тротуарах и огромные сосульки на крышах наблюдаются во всех крупных городах. Обстановку в Кудымкаре изучил Дмитрий Буланов.
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