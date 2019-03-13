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← Жители Кудымкара жалуются на скользкие тротуары

Весна как бедствие

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Десятки протекших крыш и упавших потолков регистрируют не только в Перми, но и в Кудымкаре. Очередной пример коммунальной разрухи - в сюжете Дмитрия Буланова.


Опубликовано: 13.03.2019 в 17:23 в рубрике - Новости

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← Жители Кудымкара жалуются на скользкие тротуары

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