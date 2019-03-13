Весна как бедствие
Десятки протекших крыш и упавших потолков регистрируют не только в Перми, но и в Кудымкаре. Очередной пример коммунальной разрухи - в сюжете Дмитрия Буланова.
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Десятки протекших крыш и упавших потолков регистрируют не только в Перми, но и в Кудымкаре. Очередной пример коммунальной разрухи - в сюжете Дмитрия Буланова.
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