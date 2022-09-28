Власти Юрлинского округа представили комплексный план развития территории

На системном часе у губернатора комплексный план развития представил Юрлинский муниципальный округ. План составлен с учетом пожеланий жителей и рассчитан на среднесрочную и краткосрочную перспективы."Грандиозные изменения в плане благоустройства" - отмечает Оксана Мелехина, идя на работу в Дом культуры, что находится на территории центрального парка в Юрле. Благоустроен парк по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Оксана Мелехина, жительница с. Юрла: "Здесь мы уже гуляем всей семьей, а ведь скоро наш парк станет еще лучше".

Уже реконструировано футбольное поле, обустроен съезд для техобслуживания. В планах: площадки для волейбола и баскетбола, новое освещение и зоны отдыха с тренажерами.

В этом году в рамках нацпроекта на благоустройство парков, скверов и дворов в крае направлено свыше миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

В Юрлинском округе реализуют и проекты здравоохранения. Сейчас идет установка модульных ФАПов в деревнях Чужья и Елога. ФАПы оснастят новым оборудованием.

А в деревне Вятчина функционирует спортплощадка при школе. С начала учебного года уроки физкультуры и детский досуг проходят в комфортных условиях. При этом площадка доступна и взрослым спортсменам. В приоритете создание образовательной среды. В День знаний в Юрле открыли детскую модельную библиотеку по нацпроекту «Культура». Здесь появился креативный арт-холл и другие функциональные зоны.Татьяна Дубовцева, библиотекарь МБУК «Юрлинская детская библиотека»: "Закуплен новый книжный фонд, приобретено новейшее мультимедийное оборудование и закуплена новая трансформируемая мебель".

На системном часе при губернаторе Пермского края власти муниципалитета представили комплексный план развития территории. По поручению главы региона аналогичные документы разрабатываются в каждом муниципальном образовании Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил необходимость учета интересов жителей при планировании, в том числе при переселении из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов, и поддержал план комплексного развития Юрлинского округа.

Татьяна Моисеева, глава Юрлинского округа: "В первую очередь поставлены те направления деятельности, которые хотят видеть наши жители. Это сфера ЖКХ, это водопроводы, это газификация Юрлы. Все поручения мы постараемся выполнить, тем более есть поддержка".

Тем временем, в Юрле, согласно плану, продолжается ремонт дорог и тротуаров. Идет укладка асфальта на улице, ведущей к новому детскому саду.Дорогу отремонтировали и на улице, где по программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводят очередной жилой дом. А в дом по соседству, построенный по той же программе, уже переехала семья.