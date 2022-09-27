В Кудымкаре суд оштрафовал женщину за ложный донос на мужа
Кудымкарский городской суд вынес приговор жительнице Юсьвы, которая обвинялась по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложное сообщение в полицию о совершении преступления).
Подсудимая, поссорившись с мужем, сообщила в полицию о том, что он избил ее и угрожал убить, заведомо осознавая, что супруг этого не совершал.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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