В Кудымкаре суд оштрафовал женщину за ложный донос на мужа

Кудымкарский городской суд вынес приговор жительнице Юсьвы, которая обвинялась по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложное сообщение в полицию о совершении преступления).

Подсудимая, поссорившись с мужем, сообщила в полицию о том, что он избил ее и угрожал убить, заведомо осознавая, что супруг этого не совершал.

"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.