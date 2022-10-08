Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 08.10.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 08.10.2022 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Гриб солнечной удачи. В Прикамье прошел фестиваль «Ай да рыжик»
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
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