Власти Юсьвинского округа защитили план комплексного развития территории до 2030 года

Власти Юсьвинского округа защищали в Перми свой план комплексного развития территории, рассчитанный на ближайшие семь лет. Задачи стоят общие для края - газификация, свершения в сферах благоустройства, образования, здравоохранения. Местная особенность - развитие малого и среднего предпринимательства. В округе - это главные работодатели. А пока лучше всех себя чувствует культура.Наличник защищает от холода, является элементом декора, а еще это оберег. Работы мастеров Юсьвинского района в одном месте собрали сотрудники села Архангельское.Елена Кривощекова, заведующая музеем «Истории и быта» с. Архангельское: "А вот узоры они не придумали, это не новодел. Девушки ездили по разным деревням, была собрана целая коллекция".Назвали экспозицию «Галерея наличников», она украшает территорию местного музея. При поддержке грантов краевого Министерства культуры таким образом здесь создают туристические места.Внутри музея гости смогут познакомиться с бытом коми-пермяков. Например, можно увидеть предметы земледелия и скотоводства.От туризма к медицине. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Архангельском появился фельдшерско-акушерский пункт, он работает для жителей 9 деревень. Еще один строят в посёлке Тукачёво.В районном центре - селе Юсьва, стабильно работает предприятие по производству березового шпона. Малый и средний бизнес здесь основной работодатель. Его развитию помогают региональные программы. В прошлом году предприятие получило 5 миллионов рублей на покупку оборудования. Это не первая и не последняя безвозмездная выплата.Андрей Быков, директор предприятия «УралСервис»: "Первая продукция пошла через восемь месяцев после возникновения идеи. При получении бюджетных денег мы закрыли и часть кредитов".Всё это комплексное развитие территории. Соответствующий план до 2030 года защитил глава Юсьвинского округа во время системного часа.Николай Никулин, и.п. главы Юсьвинского муниципального округа: "Это сфера благоустройства, газификация. По соцсфере - это образование, культура, туризм".Подобные документы готовят все муниципалитеты по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Основная задача краевого правительства - сделать во всех округах региона комфортные условия для жизни.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задача ваша, как относительно нового руководителя, все эти проекты поддерживать, развивать, создавать новые рабочие места. Понятно, сельское хозяйство, деревообработка, туризм — это ваше основное. И социальные предприниматели - тоже важное направление".Что касается благоустройства, в Юсьве заканчивают укладку асфальта на проезжей части и монтаж тротуаров, будет и освещение сразу на четырёх центральных улицах.