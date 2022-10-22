Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 13.08.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 13.08.2022 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Власти Юсьвинского округа защитили план комплексного развития территории до 2030 года
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Власти Юрлинского округа представили комплексный план развития территории
В Кудымкаре суд оштрафовал женщину за ложный донос на мужа
Бур асыв, Пермскöй край!
Гриб солнечной удачи. В Прикамье прошел фестиваль «Ай да рыжик»
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
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