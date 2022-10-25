Власти Косинского округа представили план комплексного развития территории
Татьяна Голева, жительница п. Кордон: "Идет большое благоустройство нашего района. И не, в частности, только тротуары, и детские площадки, и асфальт заасфальтировали «Коса — Кордон».
Ремонт более трех километров дороги на стадии завершения благодаря субсидии краевого дорожного фонда.
В Кордоне более тысячи жителей, пятая часть - дети, а современной площадки для досуга не было. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» ее обустроили.
В ближайшие три года в Кордоне откроется еще одна подобная площадка. Два таких же пространства для отдыха детей и взрослых построят и в Косе.
Появилась и спортплощадка при школе. Для детского комфорта при краевой поддержке заменили все старые окна на новые.
Надежда Волосюк, директор МБОУ "Кордонская основная общеобразовательная школа": "В нашей школе стало уютнее и теплее, светлее. Мы надеемся, что в скором времени начнется строительство на базе нашей школы современного стадиона и откроется «Точка роста».
На системном часе при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине власти муниципалитета представили комплексный план развития территории. По поручению главы региона аналогичные документы разрабатываются в каждом муниципальном образовании Прикамья.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Обсудим перспективы развития бизнеса. Деревопереработка, пищевая промышленность, в части дикоросов. Конечно, обсудим социальную инфраструктуру".
Дмитрий Махонин отметил необходимость учета интересов жителей при реализации проектов и поддержал план комплексного развития округа.
Эдуард Засухин, глава Косинского муниципального округа: "Поручения были даны по окончанию строительства Порошевской школы, завершению строительства Косинского детского сада на 75 мест. В планах строительство ФАПов, очистных сооружений в селе Коса".
Между тем, в деревне Порошево уже отремонтированы колодцы, кровля здания дома культуры и обустроена водонапорная башня.
Оборудованы детская и спортплощадки у строящейся школы. Здесь учебный, пищевой и производственный блоки, зона отдыха и спортзал, которого в старом здании не было.
Виталий Сухин, подрядчик: "Работы выполнены на 99%, в настоящий момент ведутся пуско-наладочные работы".
Школу укомплектуют новым оборудованием и мебелью. В ближайшее время состоится приёмка объекта, тогда станет известна дата переезда в новую школу.
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