Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 01.10.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 01.10.2022 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Гриб солнечной удачи. В Прикамье прошел фестиваль «Ай да рыжик»
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
"Кудымкарского самурая" увезли на скорой
Бур асыв, Пермскöй край!
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