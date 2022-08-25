"Кудымкарского самурая" увезли на скорой

В Кудымкаре очевидцы сняли случай очередного обострения. Мужчина бегал по городу с ножом и резал себе живот. По данным издания "Парма-Новости", раздетый до пояса мужчина выкрикивал невнятные угрозы, обещая нанести себе вред. По словам очевидцев, весь живот "кудымкарского самурая" был в крови. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и медики. Мужчину удалось успокоить, его увезли на скорой. В МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.