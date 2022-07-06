В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты
В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты. Коми-пермяки придают ей особое значение, она здесь символ чистоты и тепла. Народные умельцы изготавливают из бересты функциональную утварь и предметы декоративно-прикладного искусства - игрушки, пестери, посуду, славящуюся антибактериальными свойствами, водонепроницаемые термосы - туеса. При сборе бересты выбирают лишь гладкие крупные березки на участках, отведенных лесничеством в рубку и подлежащих расчистке. Подробности - в репортаже Милены Вавилиной.
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