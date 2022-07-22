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Бур асыв, Пермскöй край!

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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 22.07.2022 г.


Опубликовано: 22.07.2022 в 21:16 в рубрике - Новости

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← В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты

Бур асыв, Пермскöй край! →

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