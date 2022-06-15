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В Кудымкарском округе проходит спартакиада "Лето-2022"

В селе Верх-Иньва сегодня стартовала спартакиада «Лето-2022». Соревнуются сборные оздоровительных лагерей Кудымкарского округа. Среди состязаний - бег на 100, 400 и 800 метров, эстафеты,мини-футбол.
Виктор Ваньков, директор МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Кудымкарского муниципального округа Пермского края»: "Спартакиаду мы проводим ежегодно, традиционно. Здесь у нас собрались финалисты — сильнейшие спортсмены-легкоатлеты. У них все, как говорится, по-взрослому — спринтерская дистанция и длинная дистанция. Для школьников 1 — 4 классов мы решили разнообразить программу «Веселых стартов»." В легкоатлетическом двоеборье первые места занимают Максим Гуляев и Бражкина Василиса — ученики Белоевской школы. Командная победа за хозяевами поля — школьниками Верх-Иньвы. Призеры получают заветные медали, а все участники – установку на спортивные каникулы.

Опубликовано: 15.06.2022 в 16:30 в рубрике - Новости

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