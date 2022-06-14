Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе

Огонь возник в труднодоступной местности, на противоположном от поселка Харино берегу Камы. Изначально площадь пожара составляла полгектара, но из-за сильного ветра она стремительно увеличилась в 12 раз. К месту бедствия выслали самолет Ан-2 из которого высадились 10 парашютистов-пожарных. Им удалось потушить пламя.