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Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе

Огонь возник в труднодоступной местности, на противоположном от поселка Харино берегу Камы. Изначально площадь пожара составляла полгектара, но из-за сильного ветра она стремительно увеличилась в 12 раз. К месту бедствия выслали самолет Ан-2 из которого высадились 10 парашютистов-пожарных. Им удалось потушить пламя.

Опубликовано: 14.06.2022 в 17:05 в рубрике - Новости

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