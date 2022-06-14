Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе
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Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе
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Бур асыв, Пермскöй край!
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