В Кудымкаре снят режим повышенный готовности

Как сообщает местная администрация, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приняли такое решение из-за того, что уровень воды в реках округа снизился, и ситуация стабилизировалась.Сейчас управление по делам ГО и ЧС Кудымкарского округа продолжает мониторить ситуацию. Телефон диспетчерской службы округа по номеру 4-88-95 работает в круглосуточном режиме.