В Кудымкаре снят режим повышенный готовности
Сейчас управление по делам ГО и ЧС Кудымкарского округа продолжает мониторить ситуацию. Телефон диспетчерской службы округа по номеру 4-88-95 работает в круглосуточном режиме.
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В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС
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