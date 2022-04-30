В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС

В Кудымкаре власти округа уже завтра могут ввести режим ЧС. Иньва вышла из берегов и топит огороды. Активно растет и уровень воды в Чусовой. На Яйве половодье уже бушует.За сутки уровень в Иньве поднялся почти на метр. Река вышла из берегов, затопила улицы, подходит к жилым домам. В микрорайоне Заболотная в Кудымкаре. Уже подтоплены 22 придомовые территории.Вода по-прежнему продолжает прибывать. Сейчас уровень реки составляет 540 сантиметров. При отметке в 560 будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для жителей, которые оказались в зоне затопления уже организован пункт временного размещения, установлены посты для контроля за ситуацией.Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации г. Кудымкара: "Оперативную обстановку передают каждые два часа. Все обеспечены плавсредствами, средствами индивидуальной защиты".Накаляется обстановка в поселке Лямино в Чусовом. Одноименная река здесь вышла из берегов и тоже подходит к жилым домам.Люди пока остаются в своих домах, ожидают, что уровень воды еще может подняться.Не только вышла из берегов, но и подтопила четыре дома по улице 3-го Интернационала в Александровске. Как сообщили в администрации, вода даже заходила в подъезды. Квартиры не пострадали. Сейчас вода уже ушла.Часть поселка Яйва тоже ушла под воду. Судя по фото, что местные жители публикуют в соцсетях, затоплены улицы, огороды, частные постройки. Вода прибыла буквально за час. По прогнозу МЧС, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться в следующих территориях.Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В Кудымкарском муниципальном округе существуют риски ухудшения гидрологической обстановки в городе Кудымкар - деревне Мальцево и деревне Першино, в селе Кува, в Александровском муниципальном округе риски для поселка Яйва, в Чусовском городском округе риски для города Чусовой, в Кунгурском муниципальном округе – затопление низководных мостов в селе Моховое".В конце следующей недели паводок ожидается в Верхнекамье – в поселке Тюлькино около Соликамска, в Березниковском округе - в поселке Вагулка, в Гайнском округе - в поселках Усть-Черная, Оныл, Соснова и Сергеевский.Также сотрудники МЧС предупреждают всех, кто готовится к сплаву по реке Вижай в эти выходные: в поселке Пашия вода поднялась до уровня мостов, и проплыть там не получится, да и пробовать не стоит – слишком опасно.