В Прикамье закрыли переправу через Косу

В Пермском крае закрыли еще одну – уже восьмую с начала весны - ледовую переправу - это переправа через реку Коса между населенными пунктами село Коса и поселок Усть-Коса в Коми-округе. Из-за потепления ледовая дорога перестала соответствовать требованиям безопасности, - сообщили в краевом управлении МЧС.Сейчас на территории региона продолжают работать четыре ледовые переправы – одна в Соликамском округе и три в Гайнском округе.В МЧС напоминают, что проезд любого автотранспорта и переход людей по закрытым ледовым переправам запрещен. Во избежание несчастных случаев, рекомендуется не пренебрегать правилами личной безопасности.