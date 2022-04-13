В Прикамье закрыли переправу через Косу
Сейчас на территории региона продолжают работать четыре ледовые переправы – одна в Соликамском округе и три в Гайнском округе.
В МЧС напоминают, что проезд любого автотранспорта и переход людей по закрытым ледовым переправам запрещен. Во избежание несчастных случаев, рекомендуется не пренебрегать правилами личной безопасности.
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