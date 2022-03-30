В Кудымкаре волонтеры проекта "Сотвори добро" помогают бороться со снегом

В Кудымкаре студенты и школьники помогают бороться с последствиями снегопадов. По заявкам волонтеры проекта "Сотвори добро" помогают тем, кто самостоятельно расчистить придомовую территорию и крышу не может - в основном, это пенсионеры или люди с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимает городской совет ветеранов. Такая поддержка очень актуальна, ведь по прогнозам, за текущую неделю может выпасть месячная норма осадков в виде мокрого снега.