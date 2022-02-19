Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 19.02.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 19.02.2022 г.
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Бумажная лоза: мастерицы Ёгвы нашли применение старым газетам
Без связи: в селе Усть-Зула закрыли почту
Жителя Кочёво обвиняют в незаконном отстреле лося
В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик
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Бумажная лоза: мастерицы Ёгвы нашли применение старым газетам
Бур асыв, Пермскöй край!
Без связи: в селе Усть-Зула закрыли почту
Бур асыв, Пермскöй край!
Жителя Кочёво обвиняют в незаконном отстреле лося
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик
В Кудымкаре представили книгу о народном врачевании коми-пермяков
Бур асыв, Пермскöй край!
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