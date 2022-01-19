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В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик

Прокуратура Гайнского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения прав детей одной из школ муниципального округа. Установлено, что водитель школьного автобуса осуществлял трудовую функцию, имея противопоказания к работе - у него был диагноз «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии».
"При этом наличие стойкой ремиссии заболевания не подтверждалось. Выявленные нарушения ставили под угрозу жизнь и здоровье учеников образовательного учреждения и не отвечали требованиям безопасности. По итогам проверки прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении права управления ответчиком транспортными средствами. Гайнский районный суд требования прокурора удовлетворил, водительское удостоверение у данного гражданина признано недействительным, его действие прекращено", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Пермским краевым судом решение Гайнского районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Опубликовано: 19.01.2022 в 17:05 в рубрике - Новости

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