В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик

Прокуратура Гайнского района в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения прав детей одной из школ муниципального округа. Установлено, что водитель школьного автобуса осуществлял трудовую функцию, имея противопоказания к работе - у него был диагноз «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии»."При этом наличие стойкой ремиссии заболевания не подтверждалось. Выявленные нарушения ставили под угрозу жизнь и здоровье учеников образовательного учреждения и не отвечали требованиям безопасности. По итогам проверки прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении права управления ответчиком транспортными средствами. Гайнский районный суд требования прокурора удовлетворил, водительское удостоверение у данного гражданина признано недействительным, его действие прекращено", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Пермским краевым судом решение Гайнского районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.