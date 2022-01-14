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Главное блюдо - голова и ноги. Коми-пермяки отметили Старый Новый год и Васильев вечер

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Многие жители России и стран СНГ вновь сели за праздничный стол, чтобы отметить один из самых необычных праздников - Старый Новый год. Коми-пермяки, те, кто чтит и сохраняет традиции предков, отмечают в ночь на 14 января Васильев вечер. Название взято у русских, но традицию праздновать богатым застольем наступление года они завели при Петре I.
Главное блюдо на столе у коми-пермяков свое – юркок. Дословно переводится как «голова и ноги». Обычно свиные, но можно кабана и даже лося. Их готовят целый день, тушат в печи. В разделанном виде получается нечто среднее между рулькой и гуляшом. На косточках потом еще будут гадать.Раиса Войлокова, жительница д. Кекур: "Это готовится для того, чтобы в доме было все в порядке, чтобы у детей все было хорошо, в семье, дома и у животных, которых держат".


Опубликовано: 14.01.2022 в 11:30 в рубрике - Новости

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