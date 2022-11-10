В Юсьвинском округе приступили к засолке капусты для мобилизованных земляков. С идеей выступил житель села Архангельское Александр Селин. Ежегодно сельчане готовили соленья для Обвинского Свято-Успенского женского монастыря, но в этом году решили таким образом поддержать и мобилизованных земляков.Александр Селин, житель с. Архангельское: "Меня уже, наверное, не возьмут, а таким образом помогать приблизить победу я могу. Когда я служил, мы солили капусту в больших чанах. И топтали эту капусту в резиновых сапогах. И она была еще вкуснее".Вера Кривощекова, жительница с. Архангельское: "Для наших солдат, для наших сыновей, для наших братьев, чтобы они почувствовали любовь, тепло наших сердец." Начинание подхватили и в других селах Юсьвинского округа. На днях солить капусту будут в Чинагорте, Доеге, Антипино, Мосино. Неравнодушные люди делятся не только домашними заготовками и свежим урожаем, но также приносят теплые вещи, связанные и сшитые своими руками. Все это отправят в учебные центры в Елани и Тюмени, где мобилизованные пермяки проходят подготовку.Отец Илья (Сысолин), настоятель Храма во имя Архангела Михаила с. Архангельское: "Чтобы наши воины на передовой защищали наше Отечество, не боялись трудностей, шли вперед. Самое главное, не забывали, что у них крепкий и надежный тыл."