Как одевались средневековые жители Прикамья

В Перми презентовали костюмы средневековых жителей Прикамья. Одежда эта, конечно, реконструированная, но все элементы гардероба восстановлены с доскональной точностью, по находкам археологов в Ильинском и Кудымкарском районах края.

Марина Белавина, директор некоммерческой организации «Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» города Кудымкара: "Не достаточно достойно представляется наш главный герой - основатель города Кудымкара - легендарный Кудымош, Чудской пан. Что одевают его в какие-то дерюжки, представляют не очень красивым в одежде. Мы обратились к археологам, и они сказали - давайте представим, как выглядели люди того времени».

Речь идет о 7-9 веках нашей эры. Мужчина, одетый в такой костюм, мог быть воином, защищавшим речные пути. О его принадлежности говорит амулет на шее. Медведь в ритуальной позе на пряжке ремня - это оберег. А височные кольца на шапке, похожие на серьги, могли быть свидетелем того, что мужчина женат. Женский костюм представлен еще более богато. Украшение одной лишь прически весит почти два килограмма. Кстати, волосы, заплетенные в две косы, означают ее замужний статус.