В Кудымкаре состоялось долгожданное открытие детской поликлиники
В августе этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин при осмотре объекта поручил допоставить все необходимое оборудование. Глава Прикамья ранее неоднократно отмечал необходимость улучшать условия для оказания медицинской помощи пациентам.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Предоставлять ее каждому жителю региона на высоком уровне – одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях».
На первом этаже поликлиники размещены кабинеты педиатров и процедурная, а также кабинеты неотложной помощи, рентгенодиагностики и инфекционных заболеваний. Для комфорта ожидающих приема пациентов в коридорах — новая мебель и игрушки.На втором этаже расположены кабинеты педиатров и узких специалистов, таких как хирург, отоларинголог, офтальмолог и иммунолог-аллерголог.
Елена Лекомцева, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»: "Это очень правильно, что мы находимся в больничном городке. Все остальные службы больницы Коми-Пермяцкого округа все рядом. Я надеюсь, к нам приедут теперь доктора, когда увидят, какая красивая у нас поликлиника".
На третьем этаже ведут прием кардиолог и невролог, оборудованы отделения функциональной диагностики и физиотерапии, кабинеты ультразвуковой диагностики, электрокардиографии и электроэнцефалографии, а также кабинет здорового ребенка.
Кроме того, в поликлинике развернут и дневной стационар на 5 коек для работы в две смены. Здесь для маленьких пациентов предусмотрена и игровая комната.
Между тем, в планах педиатров развивать и новые телемедицинские технологии, предполагающие дистанционное взаимодействие, для того чтобы каждый из более 23 тысяч детей на доверенной им территории получал эффективную медицинскую помощь.
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