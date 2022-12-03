Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 03.12.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 03.12.2022 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Юсьвинском округе приступили к засолке капусты для мобилизованных земляков
В Карагайском округе открыли новый межшкольный стадион
Бур асыв, Пермскöй край!
Как одевались средневековые жители Прикамья
Власти Косинского округа представили план комплексного развития территории
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Власти Юсьвинского округа защитили план комплексного развития территории до 2030 года
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