Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Смотреть

Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 03.12.2022 г.


Опубликовано: 03.12.2022 в 10:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

В Юсьвинском округе приступили к засолке капусты для мобилизованных земляков

В Карагайском округе открыли новый межшкольный стадион

Бур асыв, Пермскöй край!

Как одевались средневековые жители Прикамья

Власти Косинского округа представили план комплексного развития территории

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Власти Юсьвинского округа защитили план комплексного развития территории до 2030 года


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru