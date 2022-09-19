Гриб солнечной удачи. В Прикамье прошел фестиваль «Ай да рыжик»

Главный приз ежегодного грибного фестиваля "Ай да рыжик", который проходит под Кудымкаром, на этот раз уехал в Пермь, хотя местные любители тихой охоты буквально дышали в спину победителю. Особенностью этого сезона стало небольшое количество грибов - они только-только пошли. Вокруг фестивальной поляны грибы отыскать было непросто.Краевой фестиваль «Ай да рыжик» в селе Верх-Юсьва Кудымкарского округа в 19-й раз объединяет почитателей царского гриба.

Чудный вкус, даже специи не нужны, и хранится рыжик лучше, чем сородичи. Общее мнение поддерживает и Надежда Федосеева из села Пуксиб Косинского округа.

Надежда Федосеева, жительница с. Пуксиб Косинского округа: «Рыжик - это чудо природы. Это гриб солнечной удачи! Когда рыжик выходит - вся деревня бунтует. Они даже про ягоды забывают».

На фестивальной поляне вопреки смене летней засухи резким похолоданием, среди урожая есть и грибы. Впрочем, почти все рыжики – в икре и заготовках.

Сушеные, маринованные и соленые гостинцы достаются всем, а традиционное соревнование грибников становится еще увлекательнее.

За час азартные любители тихой охоты должны собрать как можно больше рыжиков, но поскольку в этом году их мало, в корзину идут любые грибы.

Рыжики только пошли, и охотников здесь пока больше грибов. На пятки наступают и собирающие вне конкурса.

А где-то тем временем рыжего гиганта нашли и опубликовали фото в сети. По словам грибников, рыжиков уже много у соседей в Юсьвинском округе.

Здесь разведка запрещена, и в этом у местных нет преимущества. И все же среди них чемпионы. Елена Мехоношина дважды побеждала в этом конкурсе.

Елена Мехоношина, жительница с. Верх-Юсьва: «Хобби у меня. Я уже привыкла, все время, как только начинается весна, и у меня уже все - лес. На этом и можно деньги заработать».

Между тем на праздничной поляне парад-дефиле и конкурс знатоков народного творчества о рыжих и грибах. «Самая рыжая» делегация прибыла из Чусовского округа.

Нина Караксина, жительница п. Верхнечусовские Городки Чусовского округа: «Нас 17 человек. Мы приехали в первый раз, но не в последний. У нас грибное место, но здесь мы отведали грибовницы. Все вкусно, все интересно, все изумительно!»

Здесь же проходит краевой фестиваль национальных территорий «Торжок», где выбирают лучшую из 6 творческих делегаций Косинского, Карагайского и Пермского округов. I место у жителей села Гамово – завсегдатаев фестиваля «Ай да рыжик». Тем временем одурманенные свежим воздухом возвращаются грибники. И добросердечные верх-юсьвинцы уступают кубок гостям.Елена Шульгина, жительница г. Пермь: «Все классно! С грибами, с атмосферой такой замечательной, добротой души людей. Это все растет на нашей земле, в нашем крае. Мы любим, обожаем рыжики!".

В следующем году фестиваль «Ай да рыжик» отметит 20-летие. И можно быть уверенными - грибов хватит всем.