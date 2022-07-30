Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 30.07.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 30.07.2022 г.
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В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты
В Кудымкаре прошел экстремальный забег «Сила Пармы»
В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории"
В Кудымкарском округе проходит спартакиада "Лето-2022"
Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе
В Кочево осужден мужчина, застреливший лося
В Коми-Пермяцком округе семья спасла раненого лосёнка
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Вместо конфет! Коми-пермяки приступили к сбору хвойных побегов
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В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая
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В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре прошел экстремальный забег «Сила Пармы»
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории"
В Кудымкарском округе проходит спартакиада "Лето-2022"
Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кочево осужден мужчина, застреливший лося
В Коми-Пермяцком округе семья спасла раненого лосёнка
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