В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории" . Это совместный проект «Центра поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" (Время создавать)», информационного портала "Кудымкар"» и кафе «Мама Лена». Во время экскурсий по городу можно не только подкрепиться коми-пермяцкими блюдами, но и и узнать много интересного об этих краях. Например, побывать на горе Изъюр, где легендарный богатырь Кудым-Ош основал поселение Кудымкор.Марина Белавина, экскурсовод, руководитель АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" (Время создавать)»: «Мы привыкли ко всему в нашем городе практически. Мы ходим и не замечаем многих важных мелочей, а может быть это даже и не мелочи, которые позволяют влюбиться в свой город еще больше, или вообще – полюбить его».В меню гастротура: суп-пюре с «борщпиканом», пироги с медуницей и «кочёвские» черемуховые блины. В дополнение ко всему одуванчиковые лимонад и мед, варенье из шишек и чай из разной травы.Дмитрий Мехоношин, руководитель семейного кафе «Мама Лена»: «У нас всегда под боком свежие продукты, которые мы всю жизнь ели и сами собирали. Наша сейчас цель - привести коми-пермяцкую кухню при новых виде и вкусах, показать и накормить». При хорошей погоде такие гастрономические прогулки будут проходить по средам. Здесь ждут не только жителей Кудымкара, но и гостей города.