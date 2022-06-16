В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории"
Марина Белавина, экскурсовод, руководитель АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" (Время создавать)»: «Мы привыкли ко всему в нашем городе практически. Мы ходим и не замечаем многих важных мелочей, а может быть это даже и не мелочи, которые позволяют влюбиться в свой город еще больше, или вообще – полюбить его».В меню гастротура: суп-пюре с «борщпиканом», пироги с медуницей и «кочёвские» черемуховые блины. В дополнение ко всему одуванчиковые лимонад и мед, варенье из шишек и чай из разной травы.
Дмитрий Мехоношин, руководитель семейного кафе «Мама Лена»: «У нас всегда под боком свежие продукты, которые мы всю жизнь ели и сами собирали. Наша сейчас цель - привести коми-пермяцкую кухню при новых виде и вкусах, показать и накормить». При хорошей погоде такие гастрономические прогулки будут проходить по средам. Здесь ждут не только жителей Кудымкара, но и гостей города.
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