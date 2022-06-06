"Акань": коми-пермяцкая кукла собирает друзей

Фестиваль коми-пермяцкой традиционной куклы "Акань" стартовал в Кудымкаре. Дети играют и учатся сами создавать игрушки. Не обойдется без песен, плясок и игре на национальных инструментах. Все это при максимальном вовлечении гостей фестиваля в происходящее.В Кудымкаре коми-пермяцкая кукла Акань вновь собирает друзей. Ежегодный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры уже старше многих гостей. Отмечают 14-летие представлением с участием детских коллективов. Танцами ребята спасают покровительницу куклы радугу Енöшку от тучи, что замышляет испортить веселье.Мария Плотникова, участница детской фольклорной студии «Югöрок» МБУК «Культурно-деловой центр» г. Кудымкар: «Фестиваль «Акань» — это праздник! Мы можем собраться с друзьями, поиграть, поучаствовать в мастер-классах и научиться делать игрушки».На 14 интерактивных площадках подвижные забавы и творчество. Например, дети знакомятся с национальными инструментами, играют на флейтах пöлян и на ложках.Энтузиазм и партнерство работников культуры и допобразования делают программу насыщенной.Светлана Азаревич, заведующая отделом художественного творчества и концертной деятельности МБУК «Культурно-деловой центр» г. Кудымкар: «В дни фестиваля в музее проходит замечательная выставка «Красавицы, девицы и иные лица», показы спектаклей детского кукольного театра «У Сизимка» детской библиотеки".В Культурно-деловом центре мастера декоративно-прикладного искусства учат желающих изготовлению игрушек, а также набойке, лепке, оригами.Татьяна Надымова, народный мастер Пермского края: «Мы делаем бабочку желаний, бабочку счастья! Береста дает энергетику положительную, детям это самое то, заниматься именно с природным материалом». Традиционный конкурс кукол ручной работы проходит очно и онлайн. В зале много изделий из Коми-Пермяцкого округа. Открывает выставку фольклорная студия «Югöрок».География 114 кукол обширна: Санкт-Петербург, Ульяновская и Челябинская области, Удмуртия, Марий-Эл и Пермский край. Все игрушки качественны и оригинальны. Сувениры вызывают аппетит. Подогревают фантазию сюжетные композиции. Татьяна Щербинина, специалист выставочного зала МБУК «Культурно-деловой центр» г. Кудымкар: «Предвестником нашего фестиваля послужила коллекция кукол на чайник из музея-студии «Пелагея» (город Пермь)». Компанию антикварным куклам составляет «пышная барышня» из Кудымкара, найденная в доме 1837 года постройки. Кукла 50-х годов прошлого века. Голова у нее из опилок.Новоделы коми-пермяцких мастериц нелегко отличить от артельных предшественниц.Завершится фестиваль 8 июня концертом на большой сцене Культурно-делового центра, где и назовут имена победителей конкурса-выставки «Акань-2022».