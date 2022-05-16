Коми-пермяки поделились новыми рецептами блюд из пистиков

В окрестностях Кудымкара идет короткий период сбора пистиков - так называют молодые побеги хвоща полевого. Пистики - важная часть национальной кухни коми-пермяков.

Как должен выглядеть пригодный для употребления пистик и что из него можно приготовить, рассказала истинная коми-пермячка Римма Калинина из Кудымкара.

По словам женщины, пригодны для еды лишь розовые молодые и хрустящие побеги хвоща полевого длиной до 8 сантиметров. Убрать светло-бурые чешуйки с побега нужно за сутки, пока колосок не распушился.

Для превосходного, похожего на мясо, вкуса своих фирменных беляшей хозяйка обязательно слегка рубит мытые пистики в корыте, затем 2 минуты бланширует в подсоленной воде, чтобы не было горчинки. Пистики тушат минут 5 со сливочным маслом и парой яиц. Сметану кладут уже в холодную начинку, чтоб не растекалась. Пока стынет фарш, делает пресное тесто на кефире с содой и без яиц (помягче пельменного). Твердый сыр придает массе эластичность и смак. После того как тесто отдохнуло, можно делать тонкие сочни, ловко защипывать одним движением руки и жарить треугольнички.

Одновременно хозяйка успевает и суп сделать. Плавленный сырок – все, что нужно добавить к сваренным за 10 минут рубленым пистикам, перемолоть в пюре, добавить зелени и гренок.

Римма Калинина, хранитель народных рецептов: «Блендер есть, микроволновка есть. Сейчас уже больше стараются и соусы всякие делать, и суфле. Пельмени делаем вот, запеканки. Дочищу все вот эти пистики, бланширую, остужаю и все замораживаем».

Сезон сбора завершится на днях, но круглый год будут на столе различные блюда из пистиков. Самобытная кухня очень пластична.

Сохраняя кулинарные традиции предков, коми-пермяки легко и со вкусом преображают национальные рецепты. Это так просто, что стоит самим попробовать.