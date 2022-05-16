Коми-пермяки поделились новыми рецептами блюд из пистиков
В окрестностях Кудымкара идет короткий период сбора пистиков - так называют молодые побеги хвоща полевого. Пистики - важная часть национальной кухни коми-пермяков.
Как должен выглядеть пригодный для употребления пистик и что из него можно приготовить, рассказала истинная коми-пермячка Римма Калинина из Кудымкара.
По словам женщины, пригодны для еды лишь розовые молодые и хрустящие побеги хвоща полевого длиной до 8 сантиметров. Убрать светло-бурые чешуйки с побега нужно за сутки, пока колосок не распушился.
Для превосходного, похожего на мясо, вкуса своих фирменных беляшей хозяйка обязательно слегка рубит мытые пистики в корыте, затем 2 минуты бланширует в подсоленной воде, чтобы не было горчинки. Пистики тушат минут 5 со сливочным маслом и парой яиц. Сметану кладут уже в холодную начинку, чтоб не растекалась. Пока стынет фарш, делает пресное тесто на кефире с содой и без яиц (помягче пельменного). Твердый сыр придает массе эластичность и смак. После того как тесто отдохнуло, можно делать тонкие сочни, ловко защипывать одним движением руки и жарить треугольнички.
Одновременно хозяйка успевает и суп сделать. Плавленный сырок – все, что нужно добавить к сваренным за 10 минут рубленым пистикам, перемолоть в пюре, добавить зелени и гренок.
Римма Калинина, хранитель народных рецептов: «Блендер есть, микроволновка есть. Сейчас уже больше стараются и соусы всякие делать, и суфле. Пельмени делаем вот, запеканки. Дочищу все вот эти пистики, бланширую, остужаю и все замораживаем».
Сезон сбора завершится на днях, но круглый год будут на столе различные блюда из пистиков. Самобытная кухня очень пластична.
Сохраняя кулинарные традиции предков, коми-пермяки легко и со вкусом преображают национальные рецепты. Это так просто, что стоит самим попробовать.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Кудымкаре снят режим повышенный готовности
В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая
Бур асыв, Пермскöй край!
Половодье: в Кудымкаре подсчитывают ущерб
В Кудымкаре принято решение о снятии режима повышенной готовности
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС
Бур асыв, Пермскöй край!
Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена
Сделай сам: житель Пешнигорта возводит пристрой из камней и бутылок
Добавить комментарий: