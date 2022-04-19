Сделай сам: житель Пешнигорта возводит пристрой из камней и бутылок

Переработка мусора в красоту, или Как возникают достопримечательности. В Пешнигорте в Коми-Пермяцком округе местный экоактивист приступил к постройке из камней и бутылок. Строительный материал собирает в самых неожиданных местах.

Валерий Денисов, житель с. Пешнигорт: "Все выложено именно бутылками. И для тепла, и для снижения объема бетона. Громоздкий монолит такой крепкий".

К родовому гнезду в селе Пешнигорт из камней и бутылок местный тренер Валерий Денисов сооружает пристрой. На оригинальную идею вдохновили близкие люди.

Валерий Денисов, житель с. Пешнигорт: "Для того чтобы здесь могли собираться и детишки, которые со мной тренируются, которых я веду по жизни спортивной. И ребята, друзья, которые просто со мной ходят в походы и могли бы посидеть здесь с гитарой". География стройматериала заядлого туриста обширна: от Уральских гор и берегов Иньвы до стихийных свалок в Кудымкарском округе. Пошли в расход даже отходы производства Кувинского чугуноплавильного завода, закрытого еще в начале прошлого века.За восемь лет под открытым небом, а именно столько заняла стройка, конструкция, поддерживаемая арматурой и цементом, нигде не дала слабину. С крышей и окнами помогли соседи этой весной. В планах пристрой утеплить.

Виталий Зубов, житель с. Пешнигорт: "Я впервые устанавливал окна в помещении из таких строительных материалов. Я обязательно приду в гости посмотреть на конечный результат".

А результат должен впечатлить, ведь Валерий Петрович собирается организовать здесь мини-музей находок из экспедиций, в том числе по заброшенным деревням Коми-Пермяцкого округа. Большую часть предметов еще можно использовать.Во время стройки у спортсмена-историка открылся интерес и к изготовлению яблочного сидра в старинных кринках, и к дизайну. В перспективе на каменных стенах появятся коми-пермяцкие чуды и животные.

Простор для фантазии большой, ведь уникальная стройка подходит к концу.

Конечно, работы непочатый край, но, возможно, уже в этом году в Пешнигорте появится новая достопримечательность.