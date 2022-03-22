В Кудымкарском районе в частном доме взорвался газовый баллон

Крупный пожар произошел в Кудымкарском районе в деревне Кузьва. В помещении взорвался газовый баллон. Ударной волной хозяина выбросило в окно, он пролетел около 5 метров, его жену завалило обломками, еще одного человека - их гостя - откинуло в стену. Началось возгорание. На помощь прибежал сосед. Он бросился в пламя и вытащил всех пострадавших на улицу. Все остались живы, двое человек госпитализированы, дом сгорел почти дотла.