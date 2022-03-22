Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкарском районе в частном доме взорвался газовый баллон

Крупный пожар произошел в Кудымкарском районе в деревне Кузьва. В помещении взорвался газовый баллон. Ударной волной хозяина выбросило в окно, он пролетел около 5 метров, его жену завалило обломками, еще одного человека - их гостя - откинуло в стену. Началось возгорание. На помощь прибежал сосед. Он бросился в пламя и вытащил всех пострадавших на улицу. Все остались живы, двое человек госпитализированы, дом сгорел почти дотла.

Опубликовано: 22.03.2022 в 16:40 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре показали, что носили средневековые Прикамцы

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Бумажная лоза: мастерицы Ёгвы нашли применение старым газетам

Бур асыв, Пермскöй край!

Без связи: в селе Усть-Зула закрыли почту

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru