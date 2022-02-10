Без связи: в селе Усть-Зула закрыли почту

В далеком селе Усть-Зула Юрлинского округа жители практически остались без какой-либо связи с внешним миром. Раньше ее обеспечивало единственное на всю округу отделение почты. Почту закрыли, потому что сотрудник уволился. Что теперь делать людям?«Почту закрыли. Конечно, мы недовольны», - сетует житель Усть-Зулы Владимир Иванович. Отделение связи третий день на замке.

Владимир Иванов, житель с. Усть-Зула: «Налоги платим, особенно надо в Юрлу ездить - каждый налог платить. 81 мне, куда я, было бы ближе же, чем за 18 километров ездить».

Начальник ОПС добровольно уволилась, а замену так и не нашли. По словам усть-зулинцев, причина «отставки» – плохие продажи в почтовой «лавке».

«Продукты там портятся, они их сбыть не могут», - рассказывают жители.

Влияет это на зарплату начальника местной почты, а теперь и на львиную долю сельчан – пожилых.

Татьяна Отегова, жительница с. Усть-Зула: «Не все пенсионеры имеют интернет дома или мобильные телефоны, чтобы оплатить, например, коммунальные услуги. Многие пенсионеры получают пенсии не на карточки. Почтальоны тоже должны ехать в Юрлу за тем, чтобы эти денежки привезти. Это, во-первых, наверное, небезопасно, они едут своим путем».

Поездка за услугами бьет по карманам.

Галина Сюркаева, жительница с. Усть-Зула: «50 рублей - туда, 50 рублей - обратно, а у пенсионеров пенсии маленькие. Уехать, заплатить и целый день - в четыре часа только обратно автобус идет».

Почта – не только место платежей, но и возможность три раза в неделю доставить продукты, лекарства одиноким больным старикам в Усть-Зулу и соседние деревни.

Ольга Иванова, почтальон отделения почтовой связи «Усть-Зула» ФГУП «Почта России»: «Бабушки старенькие, они же до магазина не могут - нам заказывают. За свет люди заставляют, а там мы не успеваем тоже платить, так как там народа много. Начальники, я не знаю, от чего бегут. Меня устраивает».

В понедельник, среду и пятницу 2 почтальона - на доставке писем, периодики, пенсий.

Работа почтальонов осложняется тем, что в Усть-Зуле и близлежащих деревнях дорогу регулярно чистить некому. В Юрлинском ЖКХ тоже кадровый голод: не могут найти тракториста.

Доступ к полному списку услуг ограничен. Закрыто отделение на неопределенный срок.

Анатолий Андреев, житель с. Усть-Зула: «Мы очень просим, если есть какая-то возможность, какие-то власти - повлиять, чтоб нам открыли почту».

Люди надеются, что работа почты возобновится, а они вновь в полном объеме будут пользоваться услугами, на которые имеют полное право рассчитывать.