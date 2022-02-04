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Жителя Кочёво обвиняют в незаконном отстреле лося

В Кочёво окончено предварительное расследование уголовного дела по статье «Незаконная охота». Обвинение в совершении преступления предъявлено 63-летнему местному жителю.
В сентябре прошлого года охотовед обнаружил трех граждан, которые разделывали тушу лося, и незамедлительно сообщил в полицию. Прибывшие на место преступления стражи порядка выяснили, что мужчины приехали в лес за ягодами. При этом у обвиняемого имелось при себе ружье. Бродя по лесу, он заметил лося, который рогами находился в металлической петле и не мог выбраться. Мужчина произвел из имеющегося ружья три выстрела. Затем обвиняемый вместе приятелями попытался вывезти тушу убитого животного из леса, но был задержан.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, министерству природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей. Признавший свою вину мужчина возместил часть причиненного ущерба. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Опубликовано: 04.02.2022 в 10:51 в рубрике - Новости

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